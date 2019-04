Landing Israëlische maansonde mislukt

Het vluchtleidingscentrum, waar ook uittredend premier Netanyahu aanwezig was, is toch tevreden over het behaalde resultaat.

De landing van de Beresheet (In den beginne) was de belangrijkste doelstelling. Maar, de sonde nam ook een instrument mee om het magnetisch veld te meten en een Amerikaans experiment om lasers voor ruimtenavigatie te gebruiken.

De maanverkenner werd 22 februari vanaf lanceerbasis Cape Canaveral in de ruimte gebracht door een raket van SpaceX, een bedrijf van zakenman Elon Musk. Het was de bedoeling dat Israël het vierde land ooit werd dat op de Maan kon landen. De Verenigde Staten (1964), de vroegere Sovjet-Unie (1959) en China (2013) slaagden daar al in.