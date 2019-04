’Albanees moet voortaan verplicht visum aanvragen’

Dat wil een meerderheid in de Tweede Kamer. VVD, PVV, CDA, SP en ChristenUnie willen dat minister Blok (Buitenlandse Zaken) in Brussel de zogenoemde noodremprocedure in gang zet, om de visumvrijstelling die sinds 2010 geldt terug te draaien. Zij steunen daarmee een voorstel van CDA-Kamerlid Van Toorenburg.

De partijen willen een duidelijk signaal afgeven met de opdracht: criminelen uit Albanië zijn niet welkom in Nederland. Bovendien moet het Balkanland hierdoor worden aangespoord om misdadigers uit eigen land actiever op te sporen. Het valt nog te bezien of de noodremprocedure ook daadwerkelijk resulteert in een visumplicht, aangezien een dergelijk verzoek met steun van andere EU-landen moet worden verkregen.

Minister Blok noemt het verzoek bij voorbaat ’kansloos’. Hij verwacht dat andere Europese landen er niet mee zullen instemmen. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) tempert bovendien de verwachting, als het wel zou lukken om een visumplicht voor Albanezen in te voeren. ,,Er is voor zover ik weet namelijk geen verband tussen de aanwezigheid van zware Albanese criminelen in Nederland en de visumvrijstelling.’’

VVD-Kamerlid Van Wijngaarden noemt het dan ook vooral een waarschuwing aan het adres van Albanië. ,,En wellicht dat we kleine criminelen en inklimmers wel kunnen stoppen met een visumplicht.’’