Watertekort in VK bereikt hoogtepunt: flesjes water op rantsoen in supermarkten

Om deze reden hebben verschillende supermarkten in het land een maximumregel ingesteld: klanten mogen per persoon nog maar drie tot vijf flesjes water kopen. Het aantal verschilt per supermarkt.

In acht delen van het land is vrijdagmiddag officieel droogte vastgesteld in Zuidwest-, Zuid- en Midden-Engeland en heel Oost-Engeland. Bewoners in deze gebieden kunnen daarom beperkingen verwachten op het gebruik van huishoudelijk en commercieel water.

Eerder al werden de Britten opgeroepen dat ze beter niet in bad kunnen gaan, kort moeten douchen, minder water in de waterkoker te doen en alleen een volle was in de wasmachine. Een maximum op het aantal flesjes water in een supermarkt, volgt nu in het rijtje.

Het gortdroge Verenigd Koninkrijg is niet vies van regels in de supermarktschappen. Begin juli werden diverse soorten etenswaar te beveiligen met anti diefstal chips aangezien de prijzen van bijvoorbeeld kaas en lamsvlees ontzettend hard stegen.