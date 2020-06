Amsterdamse verzetsstrijdster Betty Goudsmit (96) overleden

Goudsmit werkte als 17-jarige Joodse kinderverzorgster mee aan het verzet op de crèche. Ze was de laatste nog levende ooggetuige van de gebeurtenissen op de opvang, die onder leiding stond van directrice Henriëtte Pimentel.

De crèche bevond zich recht tegenover de Hollandsche Schouwburg, waarvandaan Joden naar het doorgangskamp Westerbork werden gedeporteerd. Op de crèche werden baby’s en peuters in afwachting van hun deportatie ondergebracht, waarna het personeel probeerde om zo veel mogelijk kinderen te laten ontsnappen. Op die manier zijn naar schatting honderden kinderen van de dood gered.

In 2016 verscheen een biografie over Goudsmit. Vorig jaar legde ze op 4 mei een krans bij het Nationaal Monument op de Dam tijdens de Nationale Dodenherdenking. Goudsmit overleed in haar woonplaats Amsterdam.