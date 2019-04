Prijs voor Almeers Bos der Onverzettelijken

Ⓒ Wikipedia

ALMERE - Het monument Bos der Onverzettelijken in Almere heeft het Nationaal Compliment voor een oorlogsmonument 2019 gekregen. De aanmoedigingsprijs is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De prijs, die werd toegekend door een jury onder leiding van Leen Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland, is donderdagavond uitgereikt in het dorp Bant in de Noordoostpolder.