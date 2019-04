Haven Rotterdam wapent zich tegen terreur

Zwaarbewapende mannen spelen een belangrijke rol in Port Defender, een gezamenlijke oefening van politie, defensie, kustwacht en haven. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Als zeeschip Ecodelta de Beneluxhaven in Rotterdam binnen vaart recht op P&O-ferry Pride of Hull af, stuiven twee helikopters en vier speedboten erop af. Het is een actie van Korps Mariniers en politie die nauw samenwerken in de Dienst Speciale Interventies, vooral als er geweld wordt verwacht.