Washington verheugd over arrestatie Assange: ’Hij verdient het’

Voor de ambassade van Ecuador hing een spandoek met de oproep Assange vrij te laten. Ⓒ AFP

Washington - Julian Assange wordt in de VS aangeklaagd voor samenzwering tot het hacken van beveiligde overheidscomputers. Daarvoor kan hij maximaal vijf jaar cel krijgen. In Washington wordt verheugd gereageerd op zijn arrestatie. Al houdt de president zich op de vlakte.