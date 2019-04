'Handlanger' Assange gearresteerd in Ecuador

„We hebben voldoende bewijs dat hij meehielp bij pogingen om de regering te destabiliseren”, zegt Maria Paula Romo, minister van Binnenlandse Zaken van Ecuador. Ⓒ AFP

QUITO - Een vermeende handlanger van WikiLeaks-oprichter Julian Assange is donderdag gearresteerd in Ecuador. De minister van Binnenlandse Zaken Maria Paula Romo heeft dat bekendgemaakt. De arrestatie gebeurde enkele uren nadat het Zuid-Amerikaanse land Assange uit de ambassade in Londen had gezet.