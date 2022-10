Gewonden na woningoverval en gijzeling Rotterdam

In de nacht van woensdag op donderdag drongen twee gewapende mannen de woning binnen. De mannen doorzochten de woning, maakten een sieraad buit en gingen er met een personenauto vandoor en lieten de vrouwen verbouwereerd achter.

Voorafgaand aan de woninginval is een familielid van de twee vrouwen enige tijd gegijzeld in de buurt van de Sommelsdijkstraat of Slinge in Rotterdam-Zuid. Hij werd in een auto getrokken, beroofd en raakte daarbij lichtgewond. Na een paar uur werd hij weer losgelaten.

De politie onderzoekt nog of er een eventueel verband tussen de gijzeling en overval is.