OM: 4 jaar cel voor dodelijke straatrace Loosdrecht

Wat het OM betreft krijgt zoon Casper van W. (33) een celstraf van een jaar, en een rij-ontzegging van drie jaar. Hij is volgens het OM net zo verantwoordelijk voor de dodelijke gevolgen van hun rijgedrag. De eis viel voor hem lager uit omdat hij niet zoals zijn vader eerder is veroordeeld wegens rijden met drank op. Walter van W. liep al vijf keer eerder tegen de lamp met een slok op.

Aan het begin van het hoger beroep bij het hof in Leeuwarden, betuigden vader en zoon spijt. Maar de advocaat-generaal gelooft niet in de oprechtheid van hun gewijzigde proceshouding. Die was bij de rechtbank inderdaad ,,om te huilen”, zei de AG. Volgens vader en zoon logen de getuigen en spanden die samen tegen hen, had een barman stiekem te veel alcohol in het glas van Walter van W. gegoten, en was Fleur onvoorzichtig geweest toen ze uit een uitrit de smalle Nieuwe Loosdrechtsedijk op reed. Dat ze nu iets schuldbewuster overkwamen heeft volgens de advocaat-generaal puur tot doel om een lagere straf te krijgen.