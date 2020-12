Twitter neemt retweetfunctie weer in genade aan

Bij tweets die waren gelabeld als ’misleidend’ werd van een retweet automatisch een zogeheten quote gemaakt. Met die optie deelt een gebruiker de tweet alsnog, maar kan er eigen commentaar boven worden gezet.

De stap terug wordt gemaakt omdat de maatregel niet de uitkomst had waar Twitter op had gehoopt. Het bedrijf hoopte dat er meer goed doordachte teksten zouden worden geplaatst, maar dat gebeurde niet. Bijna de helft van de quote-tweets had maar één eigen woord en bijna driekwart had minder dan 25 tekens.

Twitter blokkeerde en waarschuwde ook op het platform, bijvoorbeeld bij een verhaal van de gerenommeerde New York Post over Hunter Biden, de zoon van Joe. Daarvoor kreeg het medium veel kritiek.

Facebook

Volgens The New York Times heeft ook Facebook beleid dat werd ingevoerd rond de Amerikaanse verkiezingen weer gewijzigd. Zo zouden erkende nieuwsbronnen in het algoritme niet meer naar boven worden gehaald. Het bedrijf heeft zelf niet gereageerd op deze bewering.