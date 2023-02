Bommelding gebouw in Rotterdam blijkt loos alarm

Honderden mensen moesten de wolkenkrabber aan de Wilhelminakade in Rotterdam-Zuid verlaten. Wie of waar de dreiging vandaan komt, is nog niet bekend. De melding kwam binnen bij de beveiliging van het gebouw. De directe omgeving werd afgezet.

De Rotterdam bestaat uit drie torens van bijna 150 meter hoog. In het gebouw zitten zowel kantoren als woningen. Er zit ook een hotel in het pand, net als diensten van de gemeente Rotterdam.