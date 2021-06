Flinke lading coke tussen mango’s en auto’s in Rotterdamse haven

In een container met auto’s afkomstig uit Panama troffen medewerkers van de douane donderdag 300 kilo cocaïne aan. De container had een bedrijf in Boedapest als bestemming.

Een dag eerder werd in een container met mango’s uit Peru 149 kilo cocaïne ontdekt. Het fruit had als bestemming een bedrijf in België. Vermoedelijk heeft dat bedrijf niets met de smokkel te maken. In totaal gaat het om bijna 450 kilo.

De partijen verdovende middelen zijn vernietigd. De drugsvondsten werden gedaan tijdens een serie controles in de haven van Rotterdam door het HARC-team, een samenwerkingsverband van onder meer douane, FIOD en Zeehavenpolitie.

Voor zover bekend zijn geen aanhoudingen verricht.

Woensdag zijn in Oostzaan twee verdachten aangehouden nadat in een bedrijfsruimte aan de Haal 180 kilo softdrugs werden ontdekt. Het zijn een 50-jarige man uit Purmerend en een man van 22 uit Oostzaan.

Tips? Mail misdaadverslaggever Mick van Wely (m.van.wely@telegraaf.nl).