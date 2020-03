Werd horlogedeal Vijzelaar fataal?

Dat melden meerdere bronnen van De Telegraaf rond het slachtoffer. Vijzelaar was eerder actief als glazenwasser en verkocht nu peperdure horloges. Hij werkte samen met een bekend bedrijf dat zich richt op de online verkoop van horloges. Uit Whatsapp-verkeer van Vijzelaar dat deze krant is toegespeeld blijkt dat hij recent nog bezig was met de verkoop van diverse nieuwe en gebruikte Rolex-’klokkies’.

Het bedrijf is bekend vanwege het leveren aan tal van bekende tv-presentatoren, acteurs en ook criminelen. De eigenaar van het bedrijf laat weten vooralsnog nergens op te willen reageren. „Ik wil er nu helemaal niets over kwijt”, zegt hij.

Zaterdagochtend kreeg de politie een melding over een verdachte situatie aan de Kanaaldijk-Oost langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat is iets ten zuiden van de Breukelerbrug ter hoogte van de voetbalvelden. De melding was aanleiding voor de politie om in de omgeving van die locatie in het water te gaan zoeken.

Vermiste man in het water gevonden

In het water werden los van elkaar een auto en het lichaam van de 33-jarige man uit Zandvoort gevonden. Vijzelaar was zaterdag als vermist opgegeven. Diverse getuigen hebben een of meerdere schoten gehoord die zaterdagmiddag op de plek waar de auto van Vijzelaar is gevonden. De politie is naarstig op zoek naar getuigen en roept die op zich te melden.

Inmiddels worden ook namen genoemd van personen met wie Vijzelaar als laatste contact zou hebben gehad. Het zou gaan om bekende horeca-uitbaters uit Amsterdam. Die zouden mogelijk een rol hebben gespeeld bij het lokken van Vijzelaar.

