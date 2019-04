Automobilist vlucht na aanrijding met 14-jarige fietser uit Middelburg

„Vanuit tegenovergestelde richting kwam een auto aanrijden, die plotseling het fietspad opreed”, aldus de politie. Ⓒ ANP XTRA

Middelburg - Een 14-jarige jongen is donderdagmorgen op het fietspad aan de Laan der Verenigde Naties in Middelburg door een auto aangereden. „De bestuurder liet de fietser in hulpeloze toestand achter en reed met de auto weg”, aldus de politie, die dringend op zoek is naar getuigen.