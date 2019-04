’Mikhail Gorbatsjov’ parlementskandidaat in Indonesië

De 32-jarige Mikhail Gorbatsjov Dom is een van de 245.000 kandidaten die proberen een zetel te bemachtigen in het parlement van het Zuid-Oost-Aziatische land op 17 april.

De voormalige milieuonderzoeker werd geboren in 1986, net toen zijn Nobelprijswinnende naamgenoot met hervormingen begon, die leidden tot de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

Hoe de Indonesische Gorbatsjov zijn naam kreeg, was iets minder wereldschokkend. „Mijn ouders waren er zeker van dat ze een meisje zouden krijgen, dus toen ik werd geboren, raakten ze in paniek omdat ze niet een naam van een jongen hadden klaarliggen”, vertelt de inwoner van Jakarta.

Zo leefde hij een week lang zonder naam, totdat de ouders de naam van de oudere Gorbatsjov in een krant zagen staan. „Mijn vader vond het een coole naam en hij was een invloedrijke leider van de Sovjet-Unie, dus dachten ze: laten we onze zoon die naam geven.”