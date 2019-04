Aanslagplegers De Telegraaf langer vast

Dat heeft de rechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank bepaald. De zeven Amsterdammers zijn volgens het OM op verschillende manieren bij de aanslag betrokken geweest: bij de diefstal van de bij de aanslag gebruikte Volkswagen Caddy; bij de aanslag op het pand zelf met de Caddy vol jerrycans gevuld met brandstof en bij het in brand steken van de Audi RS5 in Amsterdam-Noord die als vluchtwagen is gebruikt.

Een bestelauto is met flinke snelheid door de glazen pui van het hoofdkantoor van De Telegraaf aan de Basisweg gereden. Ⓒ ANP

Bekijk ook: Weer arrestatie voor aanslag op Telegraaf

Drie van deze zeven worden ook verdacht van betrokkenheid bij de georganiseerde diefstal of heling van voertuigen die vermoedelijk werden ingezet bij ernstige misdrijven. In dit onderzoek zijn naast deze drie mannen ook zes andere verdachten aangehouden. Eén van hen is een vrouw. Zij wordt verdacht van het faciliteren van deze groep verdachten door middel van het huren van garageboxen.

De rechter-commissaris heeft drie van deze groep verdachten, onder wie de vrouw, laten gaan. Ze blijven wel verdachte en zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.

Alle verdachten zitten vast in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun eigen advocaat.

Het onderzoek naar de aanslag op het Telegraaf-gebouw en het onderzoek naar de georganiseerde autodiefstal zijn nog in volle gang en staan onder leiding van officieren van justitie van het parket Amsterdam en het Landelijk Parket. Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen.

Bekijk ook: Zo kwam politie aanslagplegers Telegraaf op het spoor