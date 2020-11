Arts die Navalny in Omsk behandelde gepromoveerd

Alexander Murakhovsky, chef-arts van het Omsk Ziekenhuis No.1 in de Siberische stad, behoorde tot de behandelende geneesheren die beweerden dat er geen sporen van gif bij de patiënt waren aangetroffen toen Navalny daar werd behandeld nadat hij na een noodlanding met spoed was binnengebracht. De diagnose van de arts wees op problemen met de spijsvertering en een alvleesklierontsteking, maar vergiftiging werd door hem uitgesloten. Navalny was onwel geworden op een vlucht naar Moskou, nadat hij een kopje thee had gedronken.

De chef-arts hield ook de overbrenging van Navalny op naar een ziekenhuis in Berlijn. Internationale experts stelden later vast dat hij is vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif van Russische makelij.

De oppositieleider hekelde op Twitter de benoeming van Murakhovsky.

„Je liegt, je vervalst testresultaten, je bent bereid om je bazen op allerlei manieren te plezieren - je krijgt een beloning en een promotie”, schreef Navalny. Hij voegde eraan toe dat de gezondheidszorg in de regio nu in handen is van een „liegende nietsnut.”