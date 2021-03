Bedrukt CDA likt de wonden, zonder afwezige Omtzigt

Het is een kwestie van wonden likken bij de christendemocraten, die na maandenlang gerommel met de lijsttrekkers en de campagne op 15 zetels lijken te eindigen: een verlies van 4. „Een forse tegenvaller”, noemt lijsttrekker Wopke Hoekstra het. „Zeer teleurstellend.”

Ook partijvoorzitter Rutger Ploum meldt zich bij de fractie. Zijn eerste gedachte bij het zien van de exitpoll woensdagavond was ’oef’. Op de vraag of zijn positie ook in het geding komt na de rammelende lijsttrekkersverkiezingen en mislukte campagne, gaat hij nog niet in. „Dat is niet waar ik nu mee bezig ben”, zegt Ploum, die eerst wil ’evalueren’.

Bij de binnendruppelende kandidaten valt de teleurstelling ook van het gezicht te scheppen. „Wat ik dacht bij het zien van de exitpoll?”, zegt het Volendamse stemmenkanon Mona Keijzer. „Dit kan niet waar zijn, een drama.” Kamerlid Mustafa Amhaouch beleeft de uitslag met extra spanning, met zijn plek op de kandidatenlijst zit hij net op de rand van een Kamerlidmaatschap. Hij spreekt van collectieve teleurstelling, ’maar ook bij mij persoonlijk’: „Ik zit op de wip, ik ben de nummer 15.”

Grote afwezige bij het fractieberaad donderdagochtend is nummer 2 Pieter Omtzigt, die de laatste weken kampte met oververmoeidheid. „Het herstel kost mij langer en ik heb in de afgelopen weken toch nog net te veel campagne proberen te voeren, soms tegen beter weten in”, laat hij via Twitter weten. De uitslag noemt hij ’een forse tegenvaller voor onze partij’.