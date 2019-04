Schildpad legt eitjes op landingsbaan

Door de vorig jaar aangelegde landingsbaan wist de verwarde vrouwtjesschildpad haar plek niet meer terug te vinden. Het trieste plaatje werd gedeeld op Twitter.

Het gaat om een bedreigde groene zeeschildpad, de grootste van de zeven soorten zeeschildpadden. Lokale media melden dat het reptiel terug is gebracht naar de zee. Wat er met de eieren is gebeurd, is onduidelijk.

Zeeschildpadden keren bijna altijd terug naar exact hetzelfde strand als waar ze werden geboren om eieren te leggen. Het kost ze vaak een flinke tijd om het kleine stukje strand te bereiken. Volgens het eilandbestuur komen er nog steeds veel schildpadden naar Maafaru, ondanks de aanleg van de landingsbaan. Bewoners maken zich intussen zorgen dat andere dieren hetzelfde lot als de gefotografeerde schildpad staat te wachten.