Defensie schorst Marco Kroon

Defensie is de procedure gestart om Kroon te schorsen. Zolang hij geschorst is, mag Kroon niet in zijn uniform verschijnen en zal hij niet aanwezig zijn bij officiële gelegenheden zoals dodenherdenking. Defensie vergoedt zijn advocaatkosten niet, wel zal hem zorg worden aangeboden als dat nodig is.

De feiten waarvan de majoor wordt verdacht hadden op 3 maart plaats tijdens het carnavalsweekeinde in Den Bosch. Via zijn raadsman Geert-Jan Knoops laat Kroon weten dat hij niet reageert tot de zitting van de militaire politierechter. Een datum voor het proces is nog niet bekend.

Wildplassen en kopstoot

Kroon werd op 3 maart door de politie betrapt op wildplassen. Nadat agenten hem daarop aanspraken, zou hij zijn geslachtsdeel hebben laten zien aan politiemensen, en kwam het tot een confrontatie tussen de gedecoreerde oorlogsheld en de opgetrommelde hulpofficier van justitie. Daarbij zou Kroon deze politieman een achterwaartse kopstoot hebben gegeven.

Kroon meermaals in opspraak

Het is de tweede keer dat het OM Kroon vervolgt. In 2010, het jaar na zijn ridderslag, werd hij aangehouden en moest de Boschenaar voorkomen vanwege verboden wapen- en harddrugsbezit. Alleen het eerste achtte de rechter bewezen. Hij veroordeelde de ridder tot een boete van 750 euro.

Omdat die sanctie ruim onder de limiet ligt die de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) hanteert voor het intrekken van de zogeheten verklaring geen bezwaar (VGB) die militair moeten hebben, mocht Kroon bij defensie blijven.

Kroon is sinds hij de onderscheiding kreeg verscheidene malen in opspraak gekomen. Vorig jaar bracht Kroon nog naar buiten in 2007 een Afghaan te hebben vermoord en dit nooit aan Defensie te hebben gemeld. Onderzoek van het OM bood geen definitief uitsluitsel.

Straf

Als Marco Kroon nu vanwege de mishandeling wordt veroordeeld en zijn straf boven de veertig uur dienstverlening uitkomt dan is het in principe over en uit voor hem. Volgens de in militaire zaken goed ingevoerde advocaat Sébas Diekstra staat voor zo’n vergrijp namelijk eerder 120 uur taakstraf.

De meest voorkomende stap die het einde van een militaire loopbaan formeel inluidt, is het intrekken van de zogeheten Verklaring Geen Bezwaar (VGB) door de militaire veiligheidsdienst MIVD. Dat is in het geval van een kopstoot volgens Diekstra aannemelijk.

Militaire politierechter

Kroon moet voorkomen bij de militaire politierechter in Arnhem. Een datum is nog niet bekend. Kroon werkt momenteel bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.

Kroon kreeg in 2009 als eerste militair sinds 1955 de hoogste militaire onderscheiding van Nederland. Sindsdien zijn er tal van kwesties rondom zijn persoon geweest.

