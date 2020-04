Twee mannen vast om 80 kilo MDMA in boodschappentassen

Volgens het Openbaar Ministerie nam de verdachte uit Rosmalen afgelopen dinsdag een aantal grote boodschappentassen met daarin verdovende middelen in ontvangst in Egmond aan Zee. De overdracht van de bigshoppers werd geobserveerd door de politie. De man uit Rosmalen werd daarna aangehouden op de A2. De politie heeft beslag gelegd op de tassen met daarin ongeveer 80 kilo MDMA-brokken.

De man uit Egmond aan Zee is woensdag aangehouden. Op de adressen van beide mannen zijn huiszoekingen verricht, waarbij gegevensdragers in beslag zijn genomen. In het huis in Egmond aan Zee heeft de politie bovendien beslag gelegd op administratie, dure horloges en diverse elektronische apparatuur.