Signaal van lang vergaan VOC-schip

Bruno Werz uit Weert heeft eindelijk na meer dan dertig jaar speuren beet: hij denkt sporen van het wrak van het VOC-schip Haarlem te hebben gevonden. Ⓒ De Telegraaf

Bruno Werz uit Weert begon dertig jaar geleden met zijn onderzoek naar de Haarlem, een VOC-schip dat in 1647 vlak voor de Kaapse kust verging. Vorige maand werd zijn aanhoudend speuren beloond: „We stonden tot onze middel in zee toen we sterke signalen doorkregen van ijzerhoudende voorwerpen van ongeveer 45 meter bij 10 meter. Dat zijn precies de afmetingen van de Haarlem.”