In deze tijd van het jaar hoort iedereen op het water eigenlijk altijd een reddingvest aan te hebben. De KNRM adviseert namelijk reddingsvesten te dragen, 1) als de watertemperatuur onder de 15 graden is 2) ’s nachts, 3) bij mist of slecht zicht, 4) bij zeeziekte en 5) als het harder waait dan windkracht 4.