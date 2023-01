Defensie levert twee lanceerinrichtingen en raketten van Patriot aan Oekraïne

De Oekraïense president Zelenski heeft het Westen dringend gevraagd om luchtafweer vanwege de vele Russische aanvallen met raketten en drones. In de plaats Dnipro werd zaterdag een flat getroffen waarbij zeker veertig burgerdoden vielen.

Premier Rutte kondigde deze week al aan in een gesprek met de Amerikaanse president Biden dat Nederland een bijdrage zou leveren op het gebied van Patriots, maar onduidelijk was hoe die eruit zou zien. Er klonk kritiek op het weggeven van Patriot-systemen, omdat die in geval van nood nodig zijn voor het verdedigen van locaties in Nederland, zoals de Rotterdamse haven.

VIDEO: De Telegraaf krijgt bij de Luitenant-generaal Bestkazerne te zien hoe het Patriot-systeem werkt. Tekst gaat verder onder de video.

Eigen voorraad

Ollongren geeft toe dat de levering van Patriots op gespannen voet staat met de eigen voorraad. „Patriots zijn schaars, Nederland is een van de weinige landen met die capaciteit. We vinden het heel belangrijk dat Oekraïne zich kan verdedigen, ook tegen ballistische raketten. We hebben nog steeds Patriots die we voor onze NAVO-taken kunnen inzetten.”

Nederland heeft bij de beslissing de afweging gemaakt tussen collectieve verdediging van Nederlandse en bondgenootschappelijke belangen en het ondersteunen van Oekraïne, schrijven de beide ministers aan de Kamer. De levering past, gezien de huidige omstandigheden, binnen deze afweging, omdat de noodzaak voor effectieve luchtverdediging in Oekraïne groot is.”

Voorraad

Nederland heeft vier volledige Patriot-systemen. De leveranties hebben wel degelijk stevige gevolgen voor de gereedheid van het systeem in Nederland maar dat is tijdelijk, zeggen de ministers. „Daarom is het door Defensie als acceptabel beoordeeld.” De overgebleven Nederlandse Patriot-systemen worden zo snel mogelijk weer op sterkte gebracht. Nederland heeft daarvoor afspraken gemaakt met de VS om sneller vervangende onderdelen te krijgen.

Ons land gaat nog meer helpen bij het verdedigen van het Oekraïense luchtruim, is besloten in Ramstein. Samen met Tsjechië leveren we honderd voertuigen met luchtafweergeschut. Nederland kijkt met Duitsland naar de levering van tanks.