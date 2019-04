Tweede nest nevelpanters in Ouwehands

Ouwehands doet mee aan een fokprogramma voor nevelpanters. Ⓒ Ouwehands

RHENEN - In Ouwehands Dierenpark in Rhenen zijn deze week voor de tweede keer dit jaar nevelpanters geboren. Volgens de Rhenense dierentuin is het uniek in Europa dat er in één dierentuin vijf jongen van deze beschermde diersoort worden geboren.