Indonesië trekt tsunami-alarm in

Aanleiding voor het alarm was een aardbeving die vrijdag heeft plaatsgevonden ten oosten van het eiland Sulawesi. Die beving had een kracht van 6.8 op de schaal van Richter en is gemeten op een diepte van 17 kilometer.

Inwoners van het district Morowali, op de oostkust van Sulawesi, krijgen het advies om zichzelf in veiligheid te brengen en van de kust weg te blijven.

Eind 2018 werd het land ook al getroffen door een megagolf. Daarbij kwamen meer dan vierduizend mensen om het leven.

