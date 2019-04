Zwitserland schaft noodvoorraad koffie af

Zwitserland begon een noodvoorraad koffie aan te leggen tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog om tekorten voor te zijn. In de daarop volgende decennia groeide de noodvoorraad fors voor het geval een nieuwe oorlog, natuurramp of epidemie uitbrak. Momenteel zou Zwiterland zo’n 15.300 ton koffie hebben opgeslagen, voldoende om de inwoners drie maanden lang elke dag van een kopje te voorzien. Maar nu is dus toch het moment gekomen om in 2022 de aanvulling van het curieuze noodrantsoen te beëndigen. „Koffie bevat bijna geen calorieën en is vanuit fysiologisch perspectief niet essentieel voor de menselijke overleving”, stelt de regering.

Niet iedereen kan zich vinden in deze redenering. Réservesuisses – de instantie die zich over de noodvoorraad ontfermt – wijst op het feit dat koffie veel antioxidanten bevat. Deze hebben een beschermende werking tegen ziekten. Volgens de organisatie is er dus zeker wél nog plaats voor koffiebonen tussen ander noodvoedsel zoals suiker en rijst.

