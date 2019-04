Nederlanders vast voor Duitse plofkraken

Het Openbaar Ministerie in Düsseldorf houdt de vier verantwoordelijk voor minstens acht plofkraken. De verdachten moeten waarschijnlijk zaterdag voor een Duitse rechter-commissaris verschijnen. In Nederland zijn na de arrestaties meerdere huizen doorzocht. Het is nog niet bekend waar dat is gebeurd.

Twee verdachten, van 22 en 19 jaar oud, liepen tegen de lamp bij een bankfiliaal in Heiligenhaus, een dorp tussen Düsseldorf en Essen. De twee handlangers (20 en 19) stonden in Ratingen, een paar kilometer verderop. Volgens de Duitse justitie wisten de verdachten niet dat de politie ze al op het spoor was. Ze werden met onder meer een politiehelikopter in de gaten gehouden.