Machteloos tegen bommen plofkrakers

Op donderdagavond 11 april vond er een plofkraak plaats bij een geldautomaat aan de Houtsmastraat. Hierbij werd het gebouwtje waarin de pinautomaat zich bevond volledig verwoest Ⓒ GinoPress

DOETINCHEM - Letterlijk in één klap veranderde een gewone straat in een soort oorlogsgebied. De explosie vrijdagochtend die plofkrakers veroorzaakten bij een pinbak in Doetinchem, zorgde voor een enorme ravage. Banken en politie staan volstrekt machteloos tegen de plofkraakgangsters.