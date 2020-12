Wiebes: alle aspecten toeslagenrapport verbijsterend

De commissie oordeelt zeer hard over de manier waarop de overheid ouders behandelde die ten onrechte beschuldigd werden van fraude met de kinderopvangtoeslag. Die mensen is „groot onrecht” aangedaan en dat was te voorkomen geweest als de verantwoordelijke bewindspersonen beter waren omgegaan met de signalen van misstanden, die er wel degelijk waren.

„Ik voel me medeverantwoordelijk”, zegt Wiebes. „Van al die overheidsorganen, was ik er ook één. We hebben er allemaal bij gestaan, maar we hebben niet op tijd gezien dat het zo groot was. Dat is buitengewoon verdrietig, maar ook iets dat echt in Nederland niet hoort te gebeuren.”

De commissie hekelt ook de manier waarop de betrokken ministeries hun eigen bewindslieden, de Tweede Kamer, de media en zelfs de rechterlijke macht van informatie voorzagen. Vooral dat laatste vindt Wiebes „verbijsterend.” Hij zegt er zelf ook last van te hebben gehad dat de informatievoorziening „op alle terreinen” onvoldoende was. „Daardoor hebben we het ook veel te laat doorgehad.”