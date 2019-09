Bekladder (36) begraafplaats Mierlo heeft psychische problemen

De man kon zaterdag worden opgepakt aan de hand van camerabeelden. Hij zou vrijdag onder meer hakenkruizen en verwijzingen naar MH17 op de monumenten en de graven hebben gekalkt. Pas maandagmiddag slaagden poetsers erin de graven en gebouwen weer schoon te krijgen.

De verontwaardiging was groot, evenals de roep om een jarenlange celstraf, aldus het OM, dat pleit voor een passende straf mét zorg. „Een psychiatrische rapportage zou kunnen helpen om een afgewogen beslissing te nemen. In algemene zin is het zo dat wij door te straffen mét zorg voor elkaar willen krijgen dat daders én een passende straf krijgen én dat we herhaling van crimineel gedrag zoveel mogelijk voorkomen”, stelt het OM.

