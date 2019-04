Kroons laatste gevecht?

Marco Kroon tijdens de herdenking bij het Nationaal Indie-monument in Roermond in 2018. Ⓒ ANP

En weer is ridder Militaire Willems-Orde Marco Kroon onderwerp van een justitieel onderzoek. Ditmaal eindigt het hoe dan ook voor de rechter in Arnhem. Het vonnis bepaalt Kroons toekomst bij defensie. Wordt het ontslag of zal de majoor ook dit gevecht doorstaan?