Vier mannen opgepakt voor wapenhandel

AMSTERDAM - De politie heeft vier mannen opgepakt op verdenking van handel in vuurwapens. In een garagebox in Amsterdam zijn 26 vuurwapens en ruim 2000 patronen in beslag genomen. Vrijdag zijn twee verdachten aangehouden in Amsterdam, de derde in een kliniek in Heiloo waar hij verbleef. Vorige week vrijdag werd in Heemstede al een verdachte opgepakt die in het bezit was van zeven vuurwapens.