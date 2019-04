Duiker marine in het ziekenhuis na ongeval

Hij is na het incident overgebracht naar een Brussels militair hospitaal. Vrijdag is hij weer getransporteerd naar Nederland. Alle operaties met het type duiktoestel dat door de duiker werd gebruikt is door de marine opgeschort. Er is een onderzoek ingesteld.

