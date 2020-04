Spelende kinderen vinden pistool in Rotterdam

De kinderen waren een hut aan het bouwen, zo vertelt vader Jeroen de Prez aan RTV Rijnmond. Toen ze in de struiken bezig waren, vonden ze het pistool, dat verpakt was, opeens. „Ze hebben het opengemaakt om te kijken wat het was. Ze dachten dat het een speelgoedpistool was, maar na wat voelen was gelijk duidelijk dat het niet om een klappertjespistool ging.”

Zijn oudste dochter belde hem in paniek op. „Ik ben er gelijk naartoe gekomen en heb de politie gebeld. Heel heftig dit.”

Agenten hebben een speciale eenheid ingeschakeld om het pistool in veiligheid te brengen. Het wordt onderzocht op dna.

„De kinderen zijn behoorlijk geschrokken”, zo vertelt De Prez. Dat er een wapen ligt in een park, op een paar meter afstand van schommels en wipwappen, dat kan toch niet.” Hij heeft de buren gewaarschuwd. „Mijn kinderen mogen nog wel buitenspelen hoor. Ze weten duidelijk wat ze moeten doen, de volgende keer niet meer uitpakken.”