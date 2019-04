Doodrijders van Fleur hebben ineens spijt

Vader Walter (l.) en zoon Casper van W. Ⓒ PETRA URBAN

LEEUWARDEN - „Volg je hart en leef je droom.” Dat was het levensmotto van de 19-jarige Fleur Balkestein uit Loosdrecht. Ze droeg een tattoo met die tekst op haar rug. Aan haar droom – en haar leven – kwam in maart 2016 een eind toen ze het slachtoffer werd van een vreselijk ongeluk in Loosdrecht.