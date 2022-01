660.000 Amerikanen zitten zonder stroom na flinke sneeuwstorm

In Virginia viel 37 centimeter sneeuw en in Maryland ruim 39 centimeter. Ook in de staat Tennessee (bijna 23 centimeter) viel een grote hoeveelheid.

In de Amerikaanse hoofdstad Washington viel binnen enkele uren ruim 20 centimeter sneeuw. De federale regering had ambtenaren en andere medewerkers zondag al opgeroepen om maandag niet naar hun werk te komen. Hierdoor waren de wegen in de stad vrijwel leeg. De heropening van tientallen scholen na de kerstvakantie is uitgesteld naar donderdag.

Ook de Amerikaanse president Joe Biden ondervond overlast van de sneeuwstorm. Hij liep vertraging op toen hij met het regeringsvliegtuig terugkeerde vanuit zijn thuisstaat Delaware. Het vliegtuig moest een half uur wachten, voordat het kon landen op een militair vliegveld. Ook de autorit naar het Witte Huis verliep volgens meereizende journalisten traag door de sneeuw.