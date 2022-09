Eerste slachtoffers van steekpartij in Canada bekend: gescheiden moeder, haar nieuwe vriend en 77-jarige weduwnaar

In de provincie Saskatchewan in Canada zijn zondag bij verschillende steekpartijen 10 doden gevallen, 15 anderen raakten gewond. De verdachten, Damien Sanderson (31) en Myles Sanderson (30), zijn na het bloedbad gevlucht en worden gezocht.

Waarom de twee verdachten zo ongenadig hebben toegeslagen, is nog niet duidelijk. Volgens de politie zijn sommige slachtoffers willekeurig gekozen, maar anderen lijken doelbewust te zijn aangevallen en neergestoken met een mes.

Een van de slachtoffers is Wes Petterson (77), een vriendelijke weduwnaar die werd neergestoken in zijn woning in Weldon. „Iemand die geen vlieg kwaad deed”, zegt een buurman. De kleinzoon van de man woonde in hetzelfde huis. Hij hield zich schuil in de kelder en belde vandaar de hulpdiensten. Maar voor Petterson kwam de hulp te laat.

’Enorm geraakt door haar dood’

Ook Lana Head, moeder van twee dochters, overleefde het niet. Samen met haar nieuwe partner zou ze zijn doodgestoken zijn in de James Smith Cree Nation, een natuurreservaat.

Haar ex-man Michael Brett Burns zegt: „Ik ben enorm geraakt door haar dood”, zegt hij. Head had twee dochters uit haar huwelijk met Burns.

Commissaris Rhonda Blackmore zei op een persconferentie dat er doden en gewonden werden gevonden op dertien locaties in de James Smith Cree Nation en in het dorp Weldon, ten noordoosten van Saskatoon. De vijftien gewonden zijn naar ziekenhuizen in Prince Albert, Nipawin en Melfort gebracht, een aantal wordt nog geopereerd en zou er zeer erg aan toe zijn. De politie sluit niet uit dat het dodental nog zal stijgen.

De jacht op de 31-jarige Damien Sanderson en de 30-jarige Myles Sanderson is nog altijd volop aan de gang.

Ⓒ Associated Press

Noodtoestand van kracht

In James Smith Cree Nation, een inheemse gemeenschap met ongeveer 2.500 inwoners, is de noodtoestand van kracht. De inwoners van de provincie Saskatchewan wordt gevraagd om uit voorzorg binnen te blijven.

De politie heeft ook een oproep gedaan aan de verdachten zelf om zich zo snel mogelijk aan te geven bij de politie.