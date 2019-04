Zelfmoordgolf bij politie Frankrijk

Franse oproerpolitie in actie tegen de Gele Hesjes in Avignon. Ⓒ EPA

PARIJS - Om de vier dagen pleegde een Franse politieagent zelfmoord in de afgelopen maanden. Het zware werk en de hoge druk van de afgelopen maanden door onder andere de Gele Hesjescrisis, duwde in 2019 al 25 agenten over de rand.