Nederlander door het lint in vliegtuig

De Nederlander zou een bemanningslid en een medereiziger hebben aangevallen en geslagen, waarna hij aan boord werd overmeesterd door andere passagiers en in de boeien geslagen door de crew. Bij aankomst op de luchthaven van Perth is hij opgepakt en in de gevangenis gegooid.

Volgens de Australian Federal Police mag hij niet op borgtocht vrij en moet hij een dezer dagen voor de rechter verschijnen. De straffen voor amokmakers in vliegtuigen zijn fors in Australië, variërend van duizenden euro’s boete tot celstraf.

Zerotolerance

De man begon zich volgens de politie tijdens de vlucht vreemd en agressief te gedragen zonder duidelijke reden. Hij schreeuwde en bonkte tegen de ramen. Toen inzittenden hem probeerden te kalmeren, ging hij door het lint.

Een politiewoordvoerder waarschuwt dat er in Australië een zerotolerance beleid wordt gevoerd tegen passagiers die zich aan boord misdragen. ,,Dat heeft ernstige juridische consequenties. We tolereren niet dat iemand de vliegveiligheid in gevaar brengt. Die gaan we altijd vervolgen.”

Bijstand

Een woordvoerster van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt op de hoogte te zijn gebracht van de aanhouding van de Nederlander, maar nog niet inhoudelijk betrokken te zijn bij het proces. ,,Zolang er geen concrete hulpvraag is, kunnen we ook geen consulaire bijstand geven. Er is wel contact met de familie.”

Het aantal amokmakers in de luchtvaart, vaak door overmatig drank- of drugsgebruik in combinatie met psychische problemen, neemt elk jaar verder toe. Het is volgens wereldkoepel IATA één van de grootste veiligheidsproblemen aan het worden. ,,Daar moet met vereende krachten snel een eind aan worden gemaakt”, aldus een statement.