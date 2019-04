VVD en D66 ontevreden over ’vaccinatiegetreuzel’ Blokhuis

De CU-bewindsman liet deze week weten dat hij een jaar lang de tijd neemt voor een onderzoek naar nieuwe maatregelen die weigerachtige ouders moeten dwingen om hun kind alsnog in te enten. „Ik vind dat veel te lang”, reageert VVD-Kamerlid Hayke Veldman. „Die onderzoeken kunnen echt wel sneller. Ik voel weinig urgentie bij Blokhuis”, zegt hij.

Slakkentempo

Ook coalitiegenoot Rens Raemakers (D66) baalt van het slakkentempo. „Een jáár”, roept hij verbijsterd uit. „Het is goed dat dit kabinet iets tegen de lage vaccinatiegraad wil doen, maar het moet niet bij praat- en onderzoekscircussen blijven”, waarschuwt hij.

De discussie over het inenten van jonge kinderen tegen kinderziektes zoals de mazelen, bof en rode hond laaide op toen bleek dat de vaccinatiegraad vorig jaar een zorgwekkende duikeling maakte. Niet alleen religieuze mensen blijken hun kleintjes niet in te enten, een nieuwe groep - de zogeheten anti-vaxxers - laat de prikken eveneens links liggen.

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen. Zo wordt onjuiste informatie over vaccins actief bestreden en gaat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) actief met weigerouders in gesprek. De Tweede Kamer wil echter dat Blokhuis er een tandje bij zet. Zo werkt D66 aan een wet die kinderdagverblijven de mogelijkheid geeft om ongevaccineerde kinderen te weigeren. De VVD opperde financiële prikkels zoals prikweigeraars korten op hun kinderbijslag. De liberalen zouden als uiterste redmiddel zelfs een vaccinatieplicht overwegen.

Blokhuis laat weten dat hij bereid is om zulke dwingendere maatregelen te onderzoeken, maar hij verwacht daar pas in het voorjaar van 2020 knopen over door te kunnen hakken. „Ik moet constateren dat concrete acties uitblijven. Het is nog te weinig”, aldus D66’er Raemakers.