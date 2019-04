’Tbs’er opgepakt om vuurwapenhandel’

Bij de aanhouding werd een arrestatieteam ingeschakeld, dat uiteindelijk niet in actie hoefde te komen in de Noord-Hollandse gemeente nabij Alkmaar. Bij drie andere aanhoudingen in Amsterdam en Heemstede werd het arrestatieteam kortgeleden wel ingezet, meldde de politie vrijdag.

Wat de rol van de aangehouden tbs’er is in de zaak rond de wapenhandel, is nog onduidelijk. De FPA in Heiloo is een soortgelijke kliniek als die in Den Dolder waar Michael P. zat, de verkrachter en moordenaar van Anne Faber.

Opmerkelijk is dat Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, naar aanleiding van dat misdrijf de vrijheden van 21 in klinieken geplaatste gedetineerden had ingetrokken of opgeschort.

In Amsterdam hield een arrestatieteam twee verdachten aan. Bij een doorzoeking van een garagebox in de hoofdstad zijn 26 vuurwapens en ruim 2000 patronen in beslag genomen.

De verdachte in Heemstede – die inmiddels is voorgeleid aan de rechter-commissaris, waarop hij langer in bewaring werd gesteld – bleek in het bezit van zeven vuurwapens. Na onderzoek bleek het te gaan om gas/alarmpistolen die waren omgebouwd tot echte vuurwapens.

Het onderzoek rond de vuurwapenhandel is in volle gang. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

