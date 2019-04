Frauderende schooldirecteur krijgt zijn congé

Dat meldt De Limburger. De directeur werd eind januari 2019 al tijdelijk geschorst. Innovo nam dat besluit nadat een anonieme tipgever melding had gedaan van ’financiële onregelmatigheden’. De koepel schakelde daarop een recherchebureau in. Uit het onderzoek van dit bureau blijkt dat de ouderbijdrages werden beheerd door een door de directeur zelf in 2013 opgerichte stichting. De stichting riep hij in het leven om het schoolgeld op die manier weg te kunnen sluizen.

Het bureau vond in de administratie van de stichting ook op valse en dubbele facturen. Waaraan de directeur het geld al die jaren heeft besteed, kan hij zich naar eigen zeggen ’niet meer herinneren’.