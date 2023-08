’Robot kan ondanks obstakels binnen tien jaar huishoudelijke taken overnemen’

Het Canadese Sanctuary AI is volop bezig met de ontwikkeling van Phoenix, een mensachtige robot die wel twintig verschillende rollen zou moeten vervullen. Dat kan in het bedrijfsleven gebeuren, maar ook voor huishoudelijke klusjes is Phoenix inzetbaar.

Snactuary AI-ceo Geordie Rose nuanceert tegenover de BBC echter: „Er is nog een lange weg te gaan vanaf het punt waar we nu zijn.” De topman wil geen tijdsbestek plakken op wanneer zijn robot je was doet of je badkamer schoonmaakt. Experts stellen wel dat een robot als Phoenix binnen tien jaar op de markt kan staan. Dat tijdsbestek wordt in de wetenschap als een eeuwigheid gezien, want „elke maand gebeuren er wel ontwikkelingen op het gebied van AI”, aldus Rose.

Er zijn ook veel bedrijven die nu investeren in AI, al helemaal sinds de chatbot ChatGPT eind vorig jaar voor iedereen op het internet toegankelijk werd. Bedrijven als Dyson en Tesla zetten vol in op kunstmatige intelligentie en het automerk van Elon Musk is eveneens bezig met een humanoïde robot.

Makkelijker gezegd dan gedaan

Een robot ontwikkelen die even al je huishoudelijke verplichtingen overneemt, is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Een chatbot is vergeleken met een robot die in de echte wereld moet fungeren misschien zelfs wel kinderspel. Een mensachtige robot moet immers de handelingen van een mens kunnen nabootsen, maar op dat punt zijn ze nog niet helemaal.

Rose legt het uit aan de hand van een voorbeeld. Daarin moest Phoenix kleding in plastic zakken verpakken. „Dit is een probleem dat veel verschillende complexe problemen met zich meebrengt in een AI-gestuurd robotsysteem, omdat tassen slap zijn, ze zijn transparant. Er is een plek waar ze opengaan. Meestal moet je, nadat je de tas handmatig hebt geopend, één hand loslaten en dan iets in een tas stoppen. Dat ’manipuleren’ is erg moeilijk voor een robot.”

Klaargestoomd

Zodoende wordt Phoenix helemaal opgeleid om verschillende taken uit te kunnen voeren. Als eerste wordt de AI uitgetest in een virtuele omgeving. Als de robot een taak daar onder de knie krijgt, mag hij het in de echte wereld uitproberen. Op die manier wordt Phoenix klaargestoomd voor liefst twintig verschillende taken.

Het pad van Phoenix ziet Rose in ieder geval duidelijk voor zich. Als eerste moet hij nuttige taken voor het bedrijfsleven kunnen doen. Het uitvoeren van huishoudelijke klusjes, is nog wel iets verder weg. Het risico dat zo’n robot in de echte wereld namelijk iets tegenkomt dat hij niet herkent en dan in paniek raakt, om het vervolgens misschien wel te vernietigen, is nog te groot. Echter: weet de robot dat te overwinnen, dan kunnen banen voor mensen zomaar worden overgenomen door robots.