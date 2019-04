Jongetje (4) schiet zusje per ongeluk door hoofd, meisje overlijdt

Rechercheurs concludeerden dat de moeder er niet in slaagde haar auto te starten. Ze verliet daarop het voertuig met de kinderen er nog in, om te bekijken waar het startprobleem vandaan kwam. Volgens Fox News hoorde de vrouw toen ze eenmaal buiten stond een schot vanuit de auto komen.

„Detectives concludeerden dat het 4-jarige broertje een pistool uit een opbergvak van het voertuig haalde en het daarop per ongeluk ontgrendelde. Een kogel uit het doorgeladen vuurwapen raakte het hoofd van zijn zus en verwondde haar fataal”, zo luidt een verklaring van Paulding County Sherriff’s Office.

Millie werd nog naar een ziekenhuis in Atlanta gebracht, maar overleed twee dagen later aan de gevolgen van het schietincident. Detectives zijn niet van plan een aanklacht in te dienen.

Voorkomen

„Onze harten zijn gebroken en we hopen dat God zijn helende handen rond de familie plaatst in deze moeilijke tijd”, bracht sheriff Gary Gulledge naar buiten. „We willen iedereen eraan herinneren om geweren ongeladen en in een beveiligde omgeving uit de buurt van kinderen op te bergen zodat dit nooit meer voorkomt.”

Een GoFundMe pagina om de familie van het meisje financiële steun te bieden heeft inmiddels 33.142 dollar opgeleverd.