Man steekt jas in brand bij Witte Huis

WASHINGTON - Een man heeft vrijdag bij het Witte Huis in Washington zijn jas in brand gestoken. Ook werd een verdacht pakketje in de buurt van de man gevonden. Wat daar precies in zat is onduidelijk, maar de verdachte is door de geheime dienst gearresteerd. Het is niet duidelijk of hij het op president Donald Trump had gemunt.