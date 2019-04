Driehoek A’dam geeft fouten bij politieoptreden Ajax toe

Dat hebben de korpschef van de politie, de hoofdofficier van justitie en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam (samen de driehoek) vrijdag laten weten na gezamenlijk overleg.

Onbedoelde provocatie

„De politie had de hele dag de handen vol aan Juventus-supporters. Dit resulteerde in 110 aanhoudingen. Daardoor was de politie later dan gewenst in positie bij de Arena waardoor het druppelsgewijs toelaten van mensen en het preventieve fouilleren niet goed meer lukte. Pogingen om groepen mensen zich te laten verplaatsen naar het Arenapark mislukten, waarna de zaak escaleerde nadat er vuurwerk naar een agent was gegooid. Hierop volgden communicatieproblemen tussen agenten, een grote groep supporters die zich tegen de politie keerde, versterkt door de onbedoelde provocatie door het gebruik van de waterwerper”, aldus de driehoek in een persbericht.

De mobiele eenheid richtte waterkanonnen op supporters, onder wie kinderen en mensen in rolstoelen. „De driehoek gaat op korte termijn het gesprek aan met vertegenwoordigers van de Ajax-aanhang. Ook wordt onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van waterwerpers”, aldus de gemeente in een verklaring.

„Gebruik van (zwaar) vuurwerk in een opeengepakte mensenmassa tijdens een Entrada levert een gevaarlijke en onoverzichtelijke situatie op”, aldus de driehoek. Die verwijst naar de wedstrijd van Ajax tegen Dinamo Kiev waarbij in augustus drie gewonden vielen, voertuigen beschadigd raakten en grote rookoverlast ontstond tijdens een Entrada.

Een voor zaterdagmiddag geplande demonstratie bij de ambtswoning van burgemeester Halsema wordt op dringend advies van de politie verplaatst naar het plein voor het Amsterdamse stadhuis. Het zou onder meer gaan om een ludieke actie van demonstranten met waterpistolen. Via sociale media wordt opgeroepen om te komen protesteren.