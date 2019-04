Nabestaanden zwaar teleurgesteld: Corrie nog altijd niet thuis

Corries dochter Sandra van der Valk: „Nadat we half november bericht hadden gekregen dat mijn zeventien jaar vermiste moeder was geïdentificeerd, was binnen de familie snel duidelijk dat we haar naar huis willen halen en bij ons in de buurt willen begraven. Maar het duurt eindeloos voordat haar lichaam wordt vrijgegeven.”

Corrie – aangetrouwd lid van de bekende horecafamilie – verdween in 2001 van de ene op de andere dag uit haar woonplaats Nederasselt. Haar familie bleef in grote onzekerheid achter. Pas vorig jaar november werd duidelijk wat er gebeurde. Sandra’s moeder reisde naar Parijs, overnachtte daar en pleegde de volgende dag zelfmoord in het zuiden van België. Omdat de politie haar lichaam niet kon identificeren, verdween ze in een anoniem graf.

Corrie van der Valk

Een speciaal coldcaseteam van de Belgische recherche onderzocht routinematig vorig jaar een aantal onbekende lichamen, waaronder de stoffelijke resten van Corrie. „We waren vorig jaar verdrietig en opgelucht”, vertelt Sandra. „Dat team deed fantastisch werk. Maar het is toch van de gekke dat we nu al zolang moeten wachten voordat mijn moeder naar een eigen graf hier in de buurt kan.”

Volgens Sandra is duidelijk dat de Belgische politie na de zelfdoding nogal wat steken liet vallen en veel te snel het onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer staakte. De familie is bovendien nog altijd verontwaardigd over het Nederlandse politieonderzoek in 2001. „Mijn vader Nico werd gearresteerd en drie maanden onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden. Die man is door een hel gegaan. Excuses zijn nooit gemaakt. Tot op de dag van vandaag is hij getraumatiseerd omdat veel mensen twijfelden aan zijn verhaal dat hij niets met de verdwijning van doen had”, aldus Sandra.

Zelf betalen

Corries nabestaanden menen dat politie en justitie nu weleens haast mogen maken en alle formaliteiten snel mogen afwikkelen. „Niets is minder waar”, zegt Sandra. „Het duurt maar en het duurt maar. We moeten de repatriëring bovendien zelf regelen en betalen. Het was toch wel netjes geweest, na alle blunders, dat iemand die zorg van ons had overgenomen.”

De Belgische magistraat die over het teruggeleiden van het lichaam gaat, laat weten dat de documenten op zijn vroegst pas op 3 mei gereed zijn. Dan moet daarna nog de feitelijke opgraving plaatsvinden. „Onbegrijpelijk dat het allemaal zo lang moet duren”, vinden de nabestaanden van Corrie van der Valk.

