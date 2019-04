Wim en Hans Faber over hun boek: ’Anne krijgen we er niet mee terug’

Wim (l.) en Hans Faber hopen dat het boek over de dood van Anne mensen die werken binnen de rechterlijke macht en de forensische zorg ervan doordringt waarmee ze bezig zijn. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Het was een idee van broer Wim, de vader van Anne Faber, om een reconstructie te schrijven over de geruchtmakende vermissingszaak. Na de veroordeling van de man die Anne in september 2017 doodde, worstelen de nabestaanden nog steeds met de vraag hoe het zover kon komen. Toekomstige trauma’s kunnen voor anderen hopelijk worden voorkomen, schrijft oom Hans Faber in zijn boek Kroniek van een zoektocht.